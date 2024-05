Csütörtökön délután a műjégpálya előtt tartott sajtótájékoztatót Csizmadia Péter, a Fidesz, a KDNP és az ÖPE pécsi polgármesterjelöltje, illetve Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője a sportfejlesztésekről.

Szöllősi György és Csizmadia Péter is Pécs sporttradícióit dicsérte

Fotó: Löffler Péter

– Van egy közös ügyünk, amely minden jószándékú pécsit és magyar embert összeköt, ez pedig a sport szeretete – kezdte Csizmadia Péter. – Pécsiként egy olyan városban élhetünk, amely tradicionálisan erős a sportéletben, a sportsikerekben. A múltja arra predesztinálja, hogy feljebb kerüljön azon a bizonyos polcon, amelyen látni szeretnénk. Pécs valamennyiük közös otthona, és annak biztonsága, fejlődése egy olyan közös ügy, amely mentén egy új polgári szövetség jött létre a mostani választásokra.

Pécs többre hivatott

Hangsúlyozta, a város többre hivatott, s szeretnék Pécs szekerét átvitt és a szó szoros értelemben is kiemelni a kátyúból, s visszatenni Közép-Európa gazdasági térképére.

– Az igazi életminőség mérőfoka nem biztos, hogy a gazdasági sikerekben tettenérhető, hanem az egészségben – folytatta. – Az egészség a mozgással kezdődik. Ezért is fontos, hogy a programunk markáns része egy sportfejlesztési csomag. Mindenkit arra próbálunk buzdítani, hogy mozduljon meg, és műveljen valamilyen sportot az egészségi állapotának, korának megfelelően. Ehhez egy olyan feltételrendszert, olyan szabadidősport-programot kívánunk létrehozni, amellyel valóban minden pécsi előre juthat. Ehhez meg kell teremtenünk az infrastrukturális feltételeket is. Több ilyet is vállaltunk, amennyiben nekünk szavaznak bizalmat, ezek mellé az ügyek mellé állunk.