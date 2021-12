Ingatlanajánló 30 perce

Szédületesen jó hangulat egy csigalépcsős, pécsi otthonban

A 180 nm alapterületű ingatlanból még több minden lehet. Mindenesetre már most látszik, hogy a felújítás lendületes, fiatalos hangulatot adott a belső kétszintes otthonnak. A különálló apartmanok több generációs, konfliktus mentes együttélést és persze kiadást is lehetővé tehetnek. De visszabérlésről is szó esik a cikkben.

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Pécs-Belváros részén a Kossuth tér közelében, belső kétszintes, 2 apartmanból álló, 5 szobás, felújítás alatt álló lakás eladó! Az ingatlan 1994-ben épült, 3 szintes, liftes társasház 3. emeltén helyezkedik el. Alsó szinten amerikai konyha, nappali és wc található. Az egyedi tervezésű konyhabútorba beépítésre került az elektromos főzőlap, sütő, mosogatógép, mikrohullámú sütő, mosógép valamint szárítógép is!

Felső szintjén található előtér, amiből két apartman nyílik. Mindkét lakásban a nappali, étkező, egy hálószoba és fürdő-wc található. Az ingatlan melegét egyedi méréses házközponti fűtés adja. A nyári melegben pedig a négy hűtő-fűtő, inverteres klíma biztosítja a hűs levegőt. Szobái magas kopásállásó laminált parkettával burkoltak. Az eladó az ingatlant igény szerint vissza is bérelné 1 éven keresztül, havi 300.000 Ft-os bérleti áron! [...] További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!