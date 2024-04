Ingatlanajánló 1 órája

Mit szólna egy tökéletes nyaralóhoz Orfűn?

A tavalyi év során megkezdődött felújítás jelenleg is tart az 58 m2-es, háromszintes nyaralóban, amelynek a befejezése szeptemberre várható. A felújítás során a garázsból wellneshelyiség lesz, megújulnak a vezetékek és a burkolatok is. Lesz még két új félszoba, új konyhabútor és udvari beálló is. Ön mit gondol, megéri kivárni?

Bama.hu Bama.hu

Orfűn, a szabadstrandtól 200m-re eladó egy 1970ben épült, 2023-ban teljeskörűen felújított 58m2-es három szintes, nyaraló 206m2-es összközműves telken. A felújítás jelenleg is zajlik, várható átadás:2023. szeptember. A felújítás a következőket tartalmazza: - garázsból wellnesshelyiség kialakítása- új tető- új villany és vízvezetékek- új burkolatok- emeleti részen két félszoba kialakítása- új konyhabútor- új fürdő-wc- elektromos fűtésrendszer kialakítása- udvari beálló kialakítása. További remek lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

