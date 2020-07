Az idei év slágere lehet a lapos barack és a fekete paradicsom

Egyre több friss magyar zöldség és gyümölcs kapható a pécsi vásárcsarnokban, illetve a megye piacain, ezek egy része fóliasátorban, illetve már a szabadföldön termett. Az eper szezonja már lejárt, így a pultokon most a meggy, a cseresznye, a nektarin, a barack sorakozik egymás mellett.

Az idei év slágere lehet a lapos barack, amely több árusnál is kapható. A lecsó kedvelői is örülhetnek, ugyanis a paprika és a paradicsom is olcsóbb lett, így pár száz forintból akár egy kiadós vacsorát is készíthetünk. Ha valaki fel akarja dobni a lecsót, akkor a vásárcsarnokban a füstöltáru-részlegen kézműves szalonnát is vásárolhat, melyhez dukál a friss hazai tojás, ennek az ára 36–42 forint között mozog.

A kereskedőknél kapható zöldbab, ez is olcsóbb lett az elmúlt hetekhez képest, és van bőven uborka, újburgonya, új karfiol, új karalábé és új fokhagyma. A paradicsomkínálat is bőséges a szigetvári, a szentesi, a mórahalmi mellett koktél-, fürtös- és fekete paradicsom is kapható.

Ami feltűnt a piacot járva, hogy tájékoztatásként szinte minden kereskedő kiírja a zöldségek és gyümölcsök ára mellé azt is, hogy milyen minőségű, és melyik országból érkezett a termék.