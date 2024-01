Viszont nem biztos, hogy mindenki tudja, pontosan milyen részekből is áll össze ez az eszköz. A life.hu most kiszúrta, hogy egy TikToker fiú annak járt utána, mire is jó a biztonsági öveken az a kerek gomb, amelyet nem lehet megnyomni.

Az epiccfacts nevű csatorna egy videóban árulta el, hogy a gombnak csupán egy, de annál fontosabb funkciója van:

megakadályozza, hogy a csat elcsússzon rajta - így mindig a megfelelő helyen lesz, amikor becsatolja - idézte a lap a fiú szavait.

