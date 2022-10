Hallgassa meg a beszélgetést:

Mindenki idegesebb volt a szokásosnál. Az, hogy minden országban nő a feszültség, a brüsszeli tárgyalótermekben is érződik – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában a múlt heti, Európai Uniós csúcsról. A miniszterelnök elmondta, hogy ebben a háborús helyzetben a józan ész a békét támogatja.

"Az álláspont, amely azt mondja, hogy a háborút végig kell vinni, azt jelenti, hogy még hosszú évekig tartani fog a konfliktus" – jelezte.

A kormányfő arra számít, hogy többségbe kerül majd a békét és tűzszünetet akarók álláspontja. Arra a felvetésre, hogy Brüsszel és Washington tovább finanszírozná Ukrajnát, úgy reagált, hogy Brüsszel és a pénz kapcsolata kaotikus, óvatosan bánna a számokkal. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy valakinek finanszíroznia kell a háborút, 9 milliárd euróból fegyvereket küldenek az ukránoknak.

"Fegyverek, eszközök, háborúval együtt járó gazdasági kiadások. Az EU-nak van egy pénzügyi kerete, amelyekből ezt finanszírozza" – mondta. "Efelett van, amit egyes tagállamok külön-külön katonai eszközök formájában odaadnak. A másik kérdés pedig az újjáépítés költsége a háború után" – mondta. Kiemelte, hogy ez komoly tétel lesz Európának, ha hozzá akarnak járulni. Mint mondta, a harmadik tétel pedig most Ukrajna működtetése, mert az ukrán államnak 5 milliárd dollárra van szüksége havonta ahhoz, hogy ne omoljon össze gazdaságilag.

"Az a kérdés, hogy ki fogja oda adni ezt a pénzt. Erről a kérdésről majd Magyarországnak is döntenie kell, hogy akarunk e adni az ukránoknak pénzt, s hogy ezt milyen formában akarjuk megtenni" – húzta alá Orbán Viktor.

Mindenki megpróbálja kihasználni a helyzetet

A szankciókról szólva a kormányfő elmondta, ha energiáról beszélünk, akkor két kérdésről beszélünk. Van-e, és ha igen akkor mennyibe kerül.

"Ma kevesebb gáz érkezik az unióba, mint amennyit egy évben el szoktunk fogyasztani. Két ötlet van ennek pótlására: az egyik hogy fogyasszunk kevesebbet, akkor majd kevesebb fog hiányozni, a másik hogy a kieső szankciókkal sújtott orosz energia helyett hozzunk be máshonnan, de ennek fizikai korlátai vannak. Ha máshonnan hozunk gázt, például Amerikából, akkor azt először összepréselik, cseppfolyósítsák, majd hajókon szállítják ide, ahol ismét gázhalmazállapotúvá alakítják, majd csöveken szállítják" – részletezte a miniszterelnök.

"Emanuelle Macron, francia elnök mondta valamelyik nap, az nem barátság, ha négyszer akkora áron adják át ezt a gázt, mint amennyiért otthon meg tudják venni" – tette hozzá. Orbán Viktor szerint jól látszik, hogy mindenki megpróbálja kihasználni ezt a helyzetet.

"Most átmeneti nyugalom van, amelynek az az oka, hogy most mindenki feltöltötte a tározókat, ezért . Tél után ismét felfelé mennek majd az árak" – vetítette előre a kormányfő.

A szankciók nem váltak be

"Magyarország a saját helyzetét úgy ítéli meg, hogy önállóan ügyesebbek vagyunk a gáz beszerzésében, mintha másokra várnánk" – jellemezte a helyzetet Orbán Viktor. Elmondta, hogy támogatják az uniós közös beszerzést, de az legyen önkéntes, és ne kötelező. Ezt a javaslatot Brüsszel elfogadta, Magyarország mentességet kapott. Az inflációval kapcsolatban a kormányfő jelezte, hogy a szankciók hajtják fel az árakat, ebből Magyarország sem tud kimaradni, mert "egy piacon vagyunk" a többi európai országgal.

Orbán Viktor jelezte, hogy a szankciók nem úgy váltak be, ahogyan arra Brüsszelben a bevezetésükkor számítottak. A kormányfő szerint olyan mintha gödröt ástunk volna az oroszoknak, de ebbe Európa esett bele, az unió pedig most azt mondja, ássuk mélyebbre ezt a gödröt.

"Minden ilyen vita mögött ott vannak a pénzügyi spekulánsok, akik ebből a helyzetből extraprofitot remélnek" – jelezte a helyzet kialakulásának okaival kapcsolatosan a miniszterelnök.

A kötelező szolidaritásról kormányfő elmondta, hogy ezt sem támogatjuk, maradjon önkéntes, hogy ki kinek ad gázt, kit segít ki. Jelezte: hazánk Szerbiával kötött szerződést, szerinte mindenki kössön azzal az európai állammal, akivel szeretne. Orbán Viktor azt szeretné elkerülni, hogy a szankciókat támogató tagállamok elvehessék a gázt például tőlünk, akik ügyesebbek voltunk a beszerzésben.

Bővülhet az árstopos termékek köre

"Annak a belátása hoz majd változást, hogy a szankciók magasabb energiaárakhoz vezetnek. A magas energiaárak felelősek az inflációért is" – mondta a miniszterelnök. "Ha kétszeresre mennek fel az energiaárak, az kétszeres áremelkedést is hozhat" – tette hozzá. A kormányfő azt mondta, ha nem lennének szankciók, az infláció is legalább a felére csökkenne. Orbán Viktor elmondta, azért is fontos a konzultáció, hogy mindenki rájöjjön, veszélyben van. Elmondta, nekik mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkenjen az infláció.

Azért dolgoznak minden héten, hogy haladjanak ebben az irányban. A cégek ma úgy vannak veszélyben, hogy a magas energiaárak miatt versenyhátrányba kerülhetnek. Nem tudják eladni az áruikat, nem tudnak annyi embert foglalkoztatni, mint korábban, s ez elbocsájtásokhoz vezet.

Mint hozzátette, azért kell ma megsegíteni a cégeket, hogy ne legyenek elbocsájtások. Ám a gazdaságpolitika minden elemében van teendője a kormányzatnak.

"Ezért van rezsivédelem, benzinárstop, ezért van bizonyos élelmiszeripari termékeken ársapka" – mondta. Hozzátette, lesznek újabb termékek, amelyek árát központilag meg fogják határozni.

A legújabb kormánydöntés értelmében pedig húznak egy határt és megvédik a vállalkozókat a kamatokkal szemben. Ezt a bankoknak kell majd kifizetni – rögzítette. Kiemelte: nem jó dolog, amikor így be kell avatkozni a gazdaságba, de vannak élethelyzetek, amikor ezt meg kell tenni.