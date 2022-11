A menekülők létszáma jelentősen megnövekedett a nyári időszakhoz képest, jellemzően napi háromszáz-négyszáz fő érkezik a záhonyi vasútállomásra

– hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet megkeresésére a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ), amelynek munkatársai, ahogy a háború kitörése óta folyamatosan, jelenleg is a határ közelében segítik a menekülőket.

Záhonytól Budapestig

Az MRSZ tájékoztatása szerint a menekültek döntő többsége egyrészt a támadások, másrészt pedig a közüzemi szolgáltatások akadozása miatt indul útnak Kelet-Ukrajnából, és Budapestre vagy Nyugat-Európába utazik tovább. Ezért is nagy segítség, hogy a helyszínen a szeretetszolgálat ukrán nyelvű önkéntes tolmácsai a menekülteknek szükséges információkkal (vonatok indulása, jegyvásárlás, egyéb kérdések) tudnak szolgálni. Ha pedig valaki hosszabb időszakra, néhány órára vagy akár éjszakára szeretne maradni, az MRSZ által fenntartott Segítőponton szállást és tisztálkodási lehetőséget biztosítanak, meleg élelemmel és ruhaadománnyal látják el őket, a továbbutazáshoz pedig úticsomagot biztosítanak számukra.

Tapasztala­taik szerint a Záhonyba érkező menekültek egy-egy éjszakára maradnak a településen, tehát a hosszabb távú segítségnyújtásra még nem jelent meg nagyobb igény. Budapesten pedig már felvették a kapcsolatot több gyülekezettel is, amelyek szükség esetén átmeneti – akár néhány hónapra is igénybe vehető – szálláshelyet tudnak biztosítani a téli hónapokban.

Az MRSZ emellett folyamatosan szállítja az adományokat Kárpátaljára, a humanitárius segélyszállítmányok mellett pedig aggregátorokat, lámpákat, matracokat és plédeket is küld a határon túli területekre. Közben pedig minden csütörtökön 9–17 óra között a szervezet Marek József utcai adománypontján azoknak a menekülteknek tartanak adományosztást, akik már hosszabb ideje tartózkodnak Magyarországon. Az MRSZ budapesti adománypontját heti rendszerességgel kétszáz-kétszázötven fő keresi fel, akiknek tartós élelmiszereket, illetve tisztító-és tisztálkodási szereket biztosítanak – részletezte a szeretetszolgálat.

Nő a segélykérők száma

A református szeretetszolgálathoz hasonlóan a Katolikus Karitász is úgy véli, hogy a téli krízishelyzetben, a megnövekedő energiaárak, valamint az infláció következtében jóval többen fognak segítséget kérni. Ráadásul olyan családok is kilátástalan helyzetbe kerülhetnek, akiknek korábban nem voltak megélhetési gondjaik. A karitatív szervezet tapasztalatai szerint bár a határ környékén a hozzájuk fordulók száma nyár eleje óta csökken, a budapesti és balatonalmádi integrációs központokban folyamatos a segítségkérő menekültekkel kapcsolatos munka, és emelkedik azoknak a száma is, akik az egyházmegyei karitatív központokhoz fordulnak segítségért.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.