Magyarország ellenáll

Az elemző emlékeztetett, a mostani amerikai befolyásolási kísérlet kísértetiesen hasonlít a 2014-esre, amelynek szintén sikerült ellenállni.

Az elemző értékelése szerint Magyarország addig tud kimaradni a háborúból, amíg stabil a nemzeti kormány pozíciója és a külföldi destabilizációs kísérletek kudarcot vallanak.

Mint mondta; a mostani nagyban hasonlít a 2015-ös migrációs válságra reagáló magyar „testtartásra”. – Emlékezhetünk, akkor is szinte teljesen egyedül volt Magyarország az álláspontjával Európában, majd szépen lassan bővült a bevándorlást elutasító politikai vezetők tábora. Ugyanez fog bekövetkezni most is – vetítette előre az elemző.