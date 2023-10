A kerékpáros közlekedés előnyben részesítése is inkább csak politikai lózung volt az elemző szerint, ugyanis a Rákos-patak menti bicikliút megépítését is a baloldal akadályozta meg. Emellett a be nem váltott ígéretek közé tartozik a város fáinak megóvásáról és a zöldfelületek Dunából történő öntözéséről szóló programpont is, hiszen még a rakparton ültetett facsemeték is locsolás hiányában pusztultak ki. − Beszédes, hogy a legjelentősebb fővárosi zöldberuházást, a Liget Budapest projektet minden eszközzel megakadályozták volna, ahogy a legjelentősebb rozsdaövezeti fejlesztést, az atlétikai világbajnokság stadionjának megépítését, és környezetének teljes megújítását is − állapította meg Zila János.

