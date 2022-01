Mivel csak hívás miatt kellett a készülék, így nem is nagyon néztük. Aztán a második hónapban anyósom sajnálkozva közölte, hogy nem jó a telefon. Hát, nem a mobillal volt a baj, csak nem lett feltöltve.

De ekkor ért a meglepetés! Üzenet volt a készüléken, hogy számlánk elkészült, és fizessük be. Először azt hittem, tévedés, de újraolvasva valósnak bizonyult. Még egy pillanatig el is bizonytalanodtam, mikor észrevettem, hogy már van egy régebbi üzenet is, ami szintén hasonló felhívást tartalmaz. Ekkor felkerestem az ügyfélszolgálati irodát, ahol azt közölték, hogy ez egy tévedés, nem a mi számlánk. Megnyugodva hazatértem, és nem is foglalkoztam az üggyel.

Aztán a következő hónapban ért a meglepetés, mert ismét hasonló üzenetet kaptunk. Újból felkerestem az ügyfélszolgálatot, ahol egy másik ügyintéző fogadott. Mikor felvázoltam a problémát, hasonló választ kaptam. Megkérdeztem, hogy nem lehet valamit tenni? Válasz: ők semmit nem tudnak csinálni.

Decemberben sajnos anyósom elhunyt. A temetéssel kapcsolatos dolgok miatt nem is foglalkoztunk a telefonnal. De a szobában történő pakolás közben pittyegést hallottunk. Először nem is gondoltunk a mobilra, de mivel más nem volt, megnéztük, hátha az szólt. És csodák csodája, egy üzenet érkezett a már jól ismert szöveggel.

Felkaptam a nyúlcipőt, és sorszámot húztam az ügyfélszolgálaton, bár a tervem az volt, hogy egyből a vezetőt keresem.

Az ügyfélszolgálaton egy kedves fiatal hölgyhöz kerültem. Megkérdeztem, hogy feltöltős telefonnál kaphatok-e számlát. Közölte, hogy az nem lehetséges. Elmondtam neki, hogy már a negyedik jött, és már harmadszor vagyok itt ebben az ügyben, szeretnék beszélni a vezetővel. Kiderült, hogy ő a vezető. Kérte, hogy mutassam meg a számlát. Mondtam, hogy itt van a telefonon, és letettem a pultra. Nézte és azt mondta, ő nem ismeri, hogy működik. Megnyitottam neki és mutattam a szöveget. Megnézte a számítógépen, és közölte, hogy ez nem a mi számlánk. És nem lehet valamit tenni, hogy ne jöjjön több ilyen üzenet? – kérdeztem. Válasz: Felveszi a panaszomat. Kértem, hogy a központ elérhetőségét adja meg. Ezt papíron megadta.

Azért szeretném megkérdezni, hogy a számlát nem ők állítják ki? A számlát nem ők tudnák megszüntetni? Hányszor kell egy részükről elkövetett hiba miatt reklamálni? És még lenne kérdeznivalóm, de a lényeg az lenne, hogy többet ne kapjak számlaüzenetet. Főleg, hogy anyósom már sajnos nem tudja igénybe venni a szolgáltatásukat! Pedig annak jobban örülnénk.

Kiegészítésként: felhívtam a központi számukat, hogy írásban szeretnék bejelentést tenni. Azt mondták, hogy nem tudnak e-mail-címet adni. Felmentem a honlapra, ahol volt képük megkérdezni, hogy elégedett vagyok-e a szolgáltatóval, és ajánlanám-e őket másnak. Ezek után mit gondolnak?

