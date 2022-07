Jócskán benne vagyunk a nyárban, mi is megyünk nyaralni hamarosan. Néhány órás út áll előttünk, autópályán is fogunk menni egy szakaszon, valószínűleg be fog sütni a nap a kocsinkba. Ezt kiküszöbölve, előre gondolkodtam és családi autónk hátsó üvegét szerettem volna lefóliáztatni.