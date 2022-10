Kertváros panelházas részén viszont a legnagyobb problémát az okozza, hogy már szinte nem lehet megállni sem a parkolókban, hiszen az elmúlt évtizedben nagyon megemelkedett a gépkocsik száma Pécsen és Baranyában is. Hasonló okokból változtatták meg a Tettye utcán is a forgalmi rendet, mert a parkolóautók miatt a kétirányú forgalom nehézkessé vált, de hasonló gondokról számoltak be olvasóink a Jakabhegyi úton is, amely viszont az új korlátozott várakozási övezet miatt vált zsúfolttá.