– Azok a lakók, akik megkerestek ezzel, mind azt nehezményezik, hogy be tudna állni több lakos is az autójával a saját udvarára, de sokan inkább az út szélén hagyják a kocsijukat. Hozzá kell tenni, hogy itt is, mint máshol, egy házhoz már nem egy, hanem kettő, vagy akár három autó is tartozik – mondta a képviselő. Mindkét utca nagy forgalmú, így folyamatosan gondot okoznak az úttesten parkoló autók, amelyek között egyébként a buszok is nehezen szlalomoznak.

Az úttest is rossz állapotban van Az érintett utcákban az úttest állapota is nagyon rossz, ezeket az önkormányzati képviselő jelzi a Biokomnak, a cég ahogy tudja, javítja a hibákat. A városrészben több rossz állapotú járdaszakasz is van, amely a gyalogosokat az úttestre kényszeríti. Berényi Zoltán elmondta, az önkormányzat 2019-ben elvonta azt a hatmillió forintos, korábban erre a területre adott keretet is, így minimális gazdálkodásra sincs lehetőségük.

– Azt tapasztaljuk, hogy ha van saját forrás, ahhoz könnyebben tudunk hozzágyűjteni helyi vállalkozóktól és egyéb adományozóktól, de ha úgy kilincselünk, hogy semmi nincs, akkor nehéz, nagyon beszűkülnek a lehetőségek – mondta a képviselő.