Olvasónk szerint "az egykori Európa Kulturális Fővárosa programból ugyan kimaradt, de most végre pótolták önkéntesek ezt a hiányosságot: a Budai vámi bevásárlóközponttól a buszmegállókig vezető sétányból hulladékkiállítást készítettek. A szemetet nem is egy-két nap, vagy egy-két hét alatt dobálták el, hanem hónapokig tevékenyen tettek érte, hogy ez a nagyszerű alkotás létrejöjjön, és családok gyönyörködhessenek benne. A szemétkiállítás összhatását némileg rontja az, hogy bokrok is vannak a területen, így azok kivágása talán indokolt is lenne, hogy jobban ki lehessen hangsúlyozni a területen felhalmozott szemetet, koszt és hulladékot".