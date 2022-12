– Karácsonyt követően a társasházunk kukájához nagyon sok ételmaradék kerül ki – sokan szépen, szalvétába, vagy fóliába csomagolva helyezik el zacskókban a megmaradt finomságokat, és akasztják a szemétgyűjtők oldalára. Így az, akinek szüksége van rá, elviheti, az étel gusztusos marad, így örömet is okoz – írta észrevételét egyikük. – Sajnos azonban vannak, akik a földre teszik a zacskót, ahol aztán kutyák, macskák, madarak hordják szét a tartalmát. Ha valaki segíteni szeretne élelemmel a rászorulókon, akkor jó lenne, ha erre is odafigyelne. Mert szerintem az is fontos, hogy a segítség célba is érjen – hangsúlyozta.

Más is hasonlóképpen vélekedik

– Jó látni, hogy ilyenkor, a karácsonyi ünnepeket követően sok kuka oldalára zacskóban ki van készítve a megmaradt ünnepi étel a rászorulók számára - osztotta meg örömét a Dunántúli Napló előfizetője. – Az is jó érzéssel tölt el, amikor arról olvasok, vagy látom a hírekben, hogy a segélyszervezetek ilyenkor, a tél végi ünnepek kapcsán különösen odafigyelnek arra, hogy a nélkülözők asztalára is meleg étel kerüljön. Ugyanakkor más időszakokban se szabad megfeledkezni a szükséget szenvedőkről. Én például hétvégente rendszeresen a vasárnapi ebédből igyekszem a rászorulóknak is adni – a kukára fellógatott zacskó minden alkalommal gyorsan eltűnik, és biztos vagyok benne, hogy jó helyre kerül – írta le tapasztalatait olvasónk.