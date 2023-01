A bolt széles árukészlettel és kedves kiszolgálással elnyerte tetszésünket, ezért járunk ide.

De! A megközelítés – bár nem is volt még tél – sajnos borzasztó. Egyszerűen akár gyalogosan, akár gépkocsival szinte megközelíthetetlen! Nem tudom, hogy a helyi önkormányzati képviselő járt-e már erre valaha, de most nem ajánlom számára, mert ha autóval megy, minimum defekt, de még tengelytörés részese is lehet. Ha viszont gyalogosan próbálná megközelíteni az üzletet, ajánlanám, hogy legalább használt „munkásruhát” vegyen fel, mert a sáros, és ha még jön egy gépkocsi is, olajos-sáros fürdetésben lesz része.