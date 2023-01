Előfizetője vagyok egy népszerűnek mondható streamingszolgáltatásnak, a család minden tagja számára így biztosított, hogy meghatározott díj ellenében nézhessen kedvére való filmeket, sorozatokat. A közelmúltban azonban egy sms-t kaptam, miszerint erősítsem meg a fizetési adataimat, mert a havi díjbefizetésemet elutasították. Miután tartalmazott helyesírási hibát is az sms, rögtön gyanakodni kezdtem. Kicsit utánanéztem a neten, és hamar ráébredtem, hogy más is járt hasonlóképpen, és csak a banki adataimhoz szeretnének ezzel a módszerrel hozzájutni adathalászok.

Ugyanígy az egyik közösségi csatornán látszólag ismerőseimtől kaptam üzenetet, akik azt kérdezték, hogy az általuk látott videón én szerepelek -e, és egy linket is tartalmazott a küldemény. Visszakérdeztem ismerőseimtől, hogy ők küldték -e, kiderült, hogy semmi közük hozzá. Adathalászat volt az is. Szerencsére én egyik esetben se dőltem be a trükknek, de mi van azokkal, akiknek megszerzik ily módon a személyes adatait? Ők vajon milyen károkkal kell, hogy számoljanak? És az adathalászok felelősségre vonása tekintetében mit mutat vajon a statisztika?

