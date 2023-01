Akármelyik ajtón is lépünk be, nem látjuk át a teret, mint a régiben, hanem hosszasan kell gyalogolni az egyik feléből a másikba, utána a „zsákutcákba”, ahol külön van a büférész és külön a többi. Nem körbejárhatók. Pad sehol sincs, megpihenni nem lehet, ha át akarom csoportosítani a megvásárolt dolgokat, vagy a kuka tetején tudom megtenni, vagy a padlón. Régebben, ha a buszpályaudvar felől jöttem, mindig a csarnokon keresztül mentem ki a városi buszhoz, és legtöbbször vettem is valamit, gyönyörködtem a szép virágokban. Messziről rá lehetett látni az elárusítóhelyekre. Már nem megyek keresztül az új csarnokon, mert csak kerülgetve a sorban állókat, elnézést kérve tudok átjutni. A pultok közepén is kellett volna járatot hagyni, sokkal megközelíthetőbbek lettek volna, így túl hosszúak. Kedvelt árusítóim közül többen nem mentek át az új helyre, most a kedvenc almaárusom is bezárt, így már nincs dolgom itt.

Gyigyi