Több zöldséges, gyümölcsárus év elején megy el szabadságra, ám a pécsi vásárcsarnokban így is bőséges volt a kínálat. A legtöbben csütörtök délelőtt a déligyümölcsöket keresték, és aki betért a piacra, az üres kézzel biztosan nem ment haza. A szatyrokban, kosarakban banán, mandarin, narancs, ananász lapult, hisz, mint mondták az eladók, télen a legjobban ezek a gyümölcsök fogynak.

A húsárusoknál is jelentős sorok álltak, keresték a sertésbőrkét, körmöt, fület, hátsó és első lábat, a csülköt, amiből elkészíthetik a kocsonyát.



– Korábban a kocsonya az olcsó ételek közé tartozott, mert a legolcsóbb húsdarabokból – bőr, farok, fül, köröm – készült. A mostani árak miatt ez már nem mondható el erről az ételről sem. Hiszen egy kiló sertésbőrért 750 forintot, farokért több mint 1300-at, fülért pedig 1600 is elkérnek

– mondta egy idősebb vásárló.

A múltkor írtunk róla, hogy többen már nem kilóra veszik a zöldséget, gyümölcsöt, hanem darabszámra, ezt a húsárusnál is megfigyeltük csütörtök délelőtt. A lapunknak nyilatkozó idősebb férfi is darabszámra vette a kocsonyaalapot, és a következő vevő is darabszámot mondott, mikor karajt kért.

Mint egy szakácstól megtudtuk, a kocsonya karakterét az „enyves” húsok adják, ezért fontos a bőrös és a színhús aránya. A főzéshez vegyünk másfél kiló kocsonyahúst (köröm, láb, farok, fej, bőrke), egy közepes csülköt vagy fél kiló sertéscombot. Nagyon jó a kocsonyába a pofahús vagy 1-2 nyelv, amit felhasználás előtt 2-3 nappal besózunk. Ízesítsük 1 fej vöröshagymával, sóval, 3–4 gerezd fokhagymával, egész borssal és cseresznyepaprikával.