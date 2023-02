A célzott emberi fejlődés evolúciójának vitatását most hagyjuk, és maradjunk az antropológiai tudományos megállapítás jelen állapotánál, hogy mi, azaz én is, a mai napig az utolsó ismert evolúciós csúcsok vagyunk, illetve vagyok. Feltehetően az említett evolúciós elődök nem vésték kőbe – avagy az akkori módi szerint barlangrajzba sem rögzítették – a napokban kissé messze tőlünk, de az égbolton áthúzó üstököst, mint ahogy ennek megtekintéséről – bár olvastam róla a tudományos előrejelzésekben – lemaradtam.

Lemaradtam, mégpedig több okból is. Első ok jelesül az volt, hogy csak teljes sötétségben, éjjel lehet látni, akár egy kicsi látcsővel is, a két medve csillagkép közt áthúzó üstököst. A sötétséget az első megjelölt napon nem zavarta meg a közvilágítás, mert az ismerten nem okoz olyan erős fényt, ami elnyomta volna az üstökös fénykibocsátása miatti láthatóságát. Mégsem sikerült rövid, húszperces fagyoskodás során megpillantanom a megjelölt helyen feltűnő üstököst, illetve annak fénycsóváját. A második lehetőség sem sikerült, azaz február 1-jén – amikor is a Föld közelébe került az üstökös, és az előrejelzések szerint láthatónak kellett volna lennie – ugyanis az éjszakai órákban a telihold fénye uralta a teljes égboltot egészen hajnalhasadtáig, amikor pedig hirtelen beborult és esni kezdett az eső. A felhőkkel borított ég folyamatos biztosításáról az erős észak-nyugati szél gondoskodott, így a nulla Celsius-fok miatt rövidesen feladtam az égbolt hiába való látcsővel történő kitartó pásztázását.

Itt jön a kérdés, hogy most újabb 50 ezer évig várjak – a technika várhatóan rohamos fejlődésével együtt – arra, hogy megpillanthassam eme csodálatos, de nem látható égi jelenséget? Ha igen, akkor felmerül bennem a kérdés: A zöld üstökösről készült fényképfelvételt ki, és mi módon készítette talán 50 ezer évvel ezelőtt?!

