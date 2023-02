Hát persze. Piacgazdaság van, vállalkozzon mindenki, ahogy tud. Vállalkozzanak az orvosok is, miután állami egyetemen diplomát szereztek, állami klinikákon gyakoroltak, ösztöndíjakkal utaztak, használták a gyógyítási és kutatási infrastruktúrát, tapasztalatot szereztek a nagy öregektől, aztán amikor ezt megelégelték (sok ok miatt), akkor vagy külföldre mennek, vagy saját rendelőt nyitnak. Semmi gond ezzel, hiszen a villanyszerelő, az informatikus, meg a szobafestő is állami pénzen tanul, majd adóforintjaimat felhasználva mondjuk Dániában folytatja.