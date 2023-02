Én is mozgássérült fogyatékos ember vagyok, és a feleségem is az. Jól tudom azt, hogy aki mozgássérült, annak többnyire kísérőre is szükség van. Szerintem nem kell semmi bugyuta változtatás. Ami feltétlen kell, az nem más, mint türelem, megértés, empátia egymás iránt. Az nem kerül pénzbe se.

Felhívnám a levél írójának figyelmét arra is, hogy a temető nem termelőüzem, és nem kell a fogyatékos emberek terheit tovább növelni. Nagyon felháborodtam a levél elolvasása után, és azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül. Azt gondolom, hogy józan ésszel kell gondolkodni és cselekedni is. Szeressük úgy embertársainkat, mint saját magunkat!

S. L.