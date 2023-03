Tudomásomra jutott, és magam is éreztem, hogy a csekket kiszállító emberek nem a megszokott postásaink, hanem alkalmi „kézbesítők” voltak. Ezek az emberek akkor is értesítőt dobtak a postaládába, ha az ott lakók otthon voltak. Így történt ez nálam, illetve az utcánkban is. Ezért rajtam, avagy rajtunk kívül a gépkocsinkat, a beosztott üzemanyagunkat használtuk több, akár 10 km-t is autózva azért, hogy a városvezetés ne tudjon ellenünk késedelmi pótlékot kiszabni. Ugyanígy járt – mint megtudtam – több, sőt sok társasház, ahol a közös képviselő un. tetten érte a „kézbesítőket”, amikor minden egyes lakás postaládájába bedobták a gépi értesítéseket anélkül, hogy érdeklődtek volna a lakók otthonlétéről.

Kár, hogy a pécsi jelenlegi városvezetés minden tekintetben és minden téren felesleges kiadást akar okozni a város lakosságának, ezzel pedig mindenáron pluszbevételt akar szerezni. De meddig és mennyit?

Dr. D. P.