- A környezettudatosság, a környezetvédelem fontossága folyik a csapból is. Ami rendjén való, viszont sokszor az az érzésem, hogy ezzel elintézettnek is tekintett a kérdés. Az ünnepekre például én már nem használok csomagolópapírt, ami pár évtizede még elképzelhetetlennek tűnt. Látom azt is, hogy a csomagolópapír helyett kaphatók ötletes, színes, különféle többször is felhasználható, szövetből készült ajándéktasakok. Ez a jövő útja. De akkor felteszem a kérdést: ha az üzletben a kartondobozok hegyekben állnak, ha 10 dekagrammonként külön tasakokba csomagolják a felvágottat, ha apró darabonként kerülnek csomagolópapírba az apró csokoládék, amik aztán egy további zacskóba ömlesztve kerülnek ki a polcra, akkor az én környezettudatosságomnak mi értelme? - teszi fel a kérdést olvasónk.