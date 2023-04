Azt is javasolnám, hogy ne csak a 70 év felettieket teszteljék az orvosi érvényesség lejárta után, hanem amikor lejár az egészségügyi alkalmasság, akkor mindenki töltsön ki KRESZ-tesztlapot, és legyen egy 15 perces rutin, illetve forgalmi vizsga. Ott szintén ki lehet szűrni az alkalmatlanokat. Látható, hogy sok az autóvezetéshez semmilyen érzékkel nem rendelkező ember, csak meg kell nézni, hogy egy lámpaváltásnál arra is képtelen a vezetők nagy része, hogy egyszerre induljanak. Pedig alap lenne, és a forgalom is gyorsulna. Mindezeken kívül lenne még egy pár jobbító javaslatom az illetékesek felé, szerencsés lenne, ha ők is az általam felvázolt szigorításokat tartanák célravezetőnek.

