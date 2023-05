Más a következőt írta: - Örömmel látom, az általam is követett gyakorlatot más autósoknál is, amikor előzékenyen engedik át a gyalogosokat a zebránál. De az ellenkezőjére is tapasztaltam már példát, amikor a zebránál éppen induló autós elé több méteres sprinttel vetette be magát valaki, átkelési szándékkal. A véleményem az, hogy a gyalogosoknak is tanulniuk és követniük kell, nem csak az előírásokat, hanem a rugalmas közlekedés szabályait is.