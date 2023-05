Más is hasonló gondolatokat fogalmazott meg: – Még szerencse, hogy van autónk, így nem kell nyáron akkor se lemondanunk a strandolásról, ha épp nem vagyunk szabadságon. Kocsiba ülünk, és elmegyünk valamelyik szomszédos városba. Persze sokkal egyszerűbb lenne, ha Pécsett is felfrissülhetnénk egy fárasztó munkanapot követően, de erre évtizedek óta hiába várunk. Én már nem is reménykedek, hogy valaha megépül egy valamirevaló fürdő városunkban. Megint itt a strandszezon, strand nélkül. Elkeserítő – írta lemondóan olvasónk.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.