Nem tudom, nekem eszembe sem jutott videózni, fotókat készíteni. Illetve nézőként is elég idegesítő, amikor olyan ember áll előttem, aki az egész előadás alatt az otthoniakkal írogat, fotózza magát, videózik. És valljuk be, ezeken a képeken, videókon nem sok minden fog látszani. Még akkor sem, ha a legszuperebb telefonnal csináltuk is őket. Sötét háttér, világító színpad, amin felismerhetetlen alakok ugrálnak. Talán a hang jó lesz, de a zenét meg mi értelme felvenni? Azt hallgathatjuk az internetről is, sokkal jobb minőségben.

Nem jobb érzés a helyszínen, több száz emberrel együtt átélni az élményt, melyet kedvenc zenekarunk nyújthat nekünk? Én inkább maradok ennél a verziónál.

K. M.