- A hétvégén születésnapi kerti partyt terveztünk - kisfiam most lesz tíz éves, a barátait és a szülőket is meghívtuk, bízva abban, hogy egy szép délutánt együtt tölthetünk. Most, hogy kiderült, Kertvárosban egyelőre nem lesz szúnyogirtás, nagyon elkeseredtünk. Az is megfordult a fejünkben, hogy lemondjuk a programot, de végül úgy döntöttünk, megpróbálunk mindenféle riasztószerrel védekezni. Bízunk benne, hogy mihamarabb Kertvárost is eléri a szúnyoggyérítés! Nagyon fontos lenne! - írta olvasónk.