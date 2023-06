Hétfőn délután mindössze annyi időre mentem ki a házunk elé, hogy a lányomtól elköszönjek. Nem győztük csapkodni a vérszívókat, a lányom a szeméből is csak nagy nehezen tudtuk kipiszkálni a szúnyogot. Belerepülnek a szánkba, a kisbabák bőre is tele van hatalmas, viszkető, vörös foltokkal. Még nem dörömböl ugyan a hatalmas forróság, de mi lesz, ha beköszönt a kánikula? A szellőztetésnek létjogosultsága nincs, de még a Lyme-kór is ott settenkedik körülöttünk, amit nem csak a kullancsok, de a szúnyogok is terjeszthetnek Erdőben, fűben sétálni szinte felelőtlenség. A kutyát sétáltatni füves területen szinte lehetetlen - hiába védekezünk szúnyogriasztóval, a vérszívóknak meg se kottyan. Nem zavarja őket. Kinti programokat így, hogy szervezzünk? Miért és vajon meddig kell még szenvednünk, hogy jogos felháborodásunk, segélykiáltásunk meghallgatásra találjon? Az illetékesek válaszát várom! Ha egyáltalán léteznek.

