Azt is észrevettem, hogy egyre több műanyag palackhoz van már rögzítve a kupak is. Úgy gondolom, hogy a kupakgyűjtés megszűnése és e között a jelenség között lehet összefüggés. Az is nagy kérdés számomra, hogy akkor mi lesz a jövőben a közterületeken felállított kupakgyűjtő szívek sorsa. Kár lenne ezeket funkció nélkül hagyni.

