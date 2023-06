És nagyon remélem, hogy hamarosan a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésére is kitalálnak valami hatékony megoldást. A fagyasztott pizza látványos papírdoboza szerintem nem más célt szolgál, csak az eladhatóságot. Hazaérve megy a doboz a kukába, még akkor is, ha a pizzát nem fogyasztjuk el rögtön. Mert a fagyasztóban a doboz csak a helyet foglalja.

A másik pazarlás a műanyag dobozokba becsomagolt hús­szeletek, vagy például a 10 deka felvágott előre csomagolva. Illetve, amin minden alkalommal megrökönyödök, az a műanyag zacskóba csomagolt salátakeverék, illetve a műanyag dobozokban kínált zöldségek, gyümölcsök. Mindezek könnyen kezelhetők, de rengeteg felesleges hulladékot eredményeznek. Bízom benne, hogy ebben is lesz változás, és idővel ezek is lekerülnek az üzletek polcairól!

