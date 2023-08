Szeptember 1-je pénteki napra esik. Annak ellenére, hogy a hét utolsó napjáról van szó, megkezdődik az iskola. Sok szülő gondolja úgy, hogy ezt az egy teljes hetet még igazán megkaphatták volna a gyerekek szünetként, mások szerint épp itt az ideje, hogy véget érjen a vakáció.

A következő tanévtől a szünetek időpontjai sok helyen eltérnek majd az eddig megszokottaktól. Nyáron valamennyivel rövidül az iskolamentes időszak, viszont tavasszal és télen is hosszabb pihenőt kapnak a diákok. Abban viszont vélhetően nem lesz változás, hogy lesznek olyan napok, amikor a pedagógusok arra kérik a szülőket, hogy az alsósokat lehetőség szerint ebéd után vigyék haza.

Gyermekeim iskolájában így lesz ez már a tanév első napján is, szeptember 1-jén. Így nekünk már az első tanítási nap megszervezése is komoly fejtörést okoz. Sajnos nincs minden családban – ahogy nálunk se – nagyszülő, aki „ugrásra készen áll”, hogy a családnak segítsen, és nem is minden szülő vállalkozó – ahogy mi sem –, hogy a munkaidejével szabadon gazdálkodjon. Mégis meg kell oldanunk valahogy, hogy valaki délben ott legyen a gyerekekért az iskolában.