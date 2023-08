A MÁV ahelyett, hogy az utasszám növelésére törekedne, a megszüntetettek mellé most újabb vonalakat kíván felszámolni, tovább növelve ezzel a közutak zsúfoltságát, és az azokon közlekedők által okozott környezetkárosítást. A zöldek, akiknek most kellene igazán felemelni ez ellen a szavukat, némán hallgatnak. Számtalan módját találták ki világszerte, hogy visszacsalogassák a vonatra az utasokat. Korszerűsítésekkel, a sebesség fokozásával, utazási kedvezményekkel, bérletekkel, stb.

A MÁV vezetése miért nem igyekszik azon, hogy az utazni szándékozókat visszacsalogassa a közútról a kötöttpályás közlekedésre? Tudjuk, hogy a fejlesztések terén is több évtizedes a lemaradásunk. Ez sem hárítható minden esetben a regnáló kormányra, mert az a mondás, hogy „néma gyereknek az anyja sem érti a szavát” itt is érvényesül. A szervezés terén is számtalan a hiányosság. Az állandó vágányzár, a vonatok rendszeres késései mind arra ösztönzik az utazni szándékozókat, hogy keressenek más megoldást a céljaik elérésére. A mai késéseknek nincs felelőse. Azzal sem törődik senki, hogy az ezekből a késésekből adódó károkért milyen kártérítés illetné meg az utast. Egyszóval nem bezárni, hanem korszerűsíteni kellene a vasúti közlekedést. Tudjuk, hogy ez mind sok pénzbe kerülne, de egyszer csak el kell kezdeni, és ennek most jött el az ideje. Úgyhogy „zöld” barátaim, ebben a kérdésben is legyetek határozottabbak!

F. T

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.