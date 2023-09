– Csökken a fogyasztás – hallani a hírekben. Amin nem is lehet csodálkozni: szombaton 13 órakor az egyik élelmiszerdiszkontban nem lehetett tojást kapni, csak 30 darabos csomagban, a gyümölcsös pult szinte teljesen üres volt - szinte csak szőlőt lehetett volna venni, de azt mindenki ott hagyta, rothadt volt, ránézésre is nagyon rossz volt a minősége. Ugyanitt korábban akciós paradicsomot láttam, de azt se vette meg senki, mert szinte folyt, olyan puha volt. Tehát áruhiány és silány minőség - ezek is okai lehetnek a csökkenő fogyasztásnak – osztotta meg véleményét olvasónk.