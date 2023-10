A rendőrségi intézkedések a gépjárművezetők, és az autózás szerelmesei ellen vannak kihegyezve, tapasztalataim szerint. Gondolok itt arra, hogy enyhén átalakított autók forgalmiját veszik el, mióta Budapesten egy ártatlan biciklis életét vette el egy gyorshajtó, "felturbózott" autójával a közelmúltban.

Túlzott rendőri intézkedések szabotálják még azokat is, akik csak élvezni szeretnék az autójukat - legalábbis Pécsett ezt a tapasztalat. Én megértem, hogy egy pár centis ültetés nem megengedett, de van, akinek ez adja az örömöt, hogy látja az autóját úgy, ahogy az számára tökéletes. Bizton állíthatom, hogy sokan vagyunk így ezzel.

Mondhatjuk, hogy Pécsett leginkább azokkal van a baj, akik hangos autókat vezetnek, de ne felejtsük, hogy akik most emiatt reklamálnak, talán ugyanezt csinálták az ő idejükben, és azt nem szabadna elfelejteni, hogy akkor ők is bőven zavartak embereket a gyújtással durrogtatott kályhacsövezett Ladával…

Tehát a fókusz Pécsen az autósoké. Szeretném kérdezni, hogy miért? A gépjárművek, amelyek le vannak ültetve, senkit sem fenyegetnek - sőt, sok embernek boldogságot és örömet okoz a látvány. Miért nem lehet az autósokat békén hagyni? Félreértés ne essék, aki közlekedési szabályokat szeg meg, gyorsan hajt, persze büntessék meg! De ne azokat, akik minden szabályt betartva közlekednek, csak éppen egy ültetett autóval, mert neki így tetszik és így ez okoz nekik boldogságot.

