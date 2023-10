Az egyik városszéli hipermarketben vásároltam a minap. Az önkiszolgáló kasszát használtam, ahol bankkártyával fizettem. Eddig nem is lett volna semmi probléma, amikor azonban lehúztam a kártyát, odaszaladt egy alkalmazott, és közölte, hogy valami gond van a rendszerrel, ezért csak készpénzben tudok fizetni. Erről előzetesen semmilyen tájékoztatás nem volt olvasható sehol az üzletben. Ilyen esetben minimum elvárható lenne, hogy egy alkalmazott ott álljon a kasszáknál és jelezze a hibát a vevőknek. Az volt a szerencse, hogy volt nálam készpénz. Fizettem, de a boltból kifelé menet észrevettem, hogy a bankkártyámról is levonták az összeget. Visszamentem a vevőszolgálathoz, ahol először győzködtek róla, hogy csak zárolta a bank a pénzt, de nem vonták le a számlámról - hiába mutatta az egyenlegközlőm az ellenkezőjét -, és megnyugtattak, hogy vissza fogom kapni. Így is történt: pár órával később visszautalták. Megtudtam, hogy nem én voltam aznap az egyetlen, akivel ez megtörtént. A kérdés: mi lett volna, ha nincs nálam készpénz? És miért nem figyelmeztetik előzetesen a vevőt a rendszerhibáról? Felháborító!

