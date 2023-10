Hamarosan elérhetők lesznek az ingyenes influenza elleni védőoltások – mint minden évben, úgy most is az elsők között fogom beoltatni magam. Mindent megteszek az egészségem érdekében, és igyekszem mindenki másra is vigyázni – éppen ezért az utóbbi időben maszkot húzok, ha emberek közé megyek. Nem okoz semmilyen nehézséget, a Covid idején volt idő hozzászokni. Ezenkívül a kezeim rendszeres fertőtlenítésére is ügyelek, és próbálnék távolságot is tartani – sajnos ez utóbbi megy a legkevésbé.