Szerencsére egyre több olyan élelmiszer kapható, amely laktózt nem tartalmaz, és van köztük olyan is, amelynek ára nem is tér el nagyon a laktózt tartalmazó megfelelőjétől. Ilyen például az egyik fajta tej, amely saját márkás terméke az egyik üzletláncnak – sajnos azonban erről már csak múlt időben beszélhetünk. Mert egy ideje nem kapható, és megtudtuk, hogy nem is lesz többé elérhető. Csak a lényegesen drágább laktózmentes tej található meg a polcokon. Ami bosszantó, mert az amúgy is kis választék így tovább szűkült, és kénytelen az ember a nagyobb kiadást vállalni. Hiszen a tej alapvető élelmiszer.

