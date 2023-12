A tűzijáték környezetszennyezése kapcsán szóba került a kerti égetés is a Postabontásban. Egy Pécshez közeli faluban élek, így a tűzijáték kevésbé foglalkoztat, a zöldhulladékok megsemmisítésének szükségessége azonban sokkal inkább érzékeny téma számomra.

A mi falunkban a tavaszi és az őszi hónapokban minden héten pénteken lehet tüzet rakni, hogy a kaszálékot, leveleket, illetve az egyéb zöldhulladékot elégessük. Ilyenkor sajnos sok helyen különféle lom is kerül a tűzre, amire a füst szagából lehet következtetni, de ennek ellenére a falusi ember számára, akinek kertje, udvara van, fontos, hogy az égetés megengedett legyen.

A hírekből tudható, hogy ezt egyszer meg fogják országosan is tiltani, és marad helyette a komposztálás. Ami például nem pusztítja el a kártevőket. Szemben a tűzzel, ami tehát a növényvédelem szempontjából hatékony eszköz. Azaz elősegíti a környezetvédelmet. Így talán több is a haszna, mint amennyit a füst árt a levegőnek. A döntéshozók is ezt számításba vehetnék!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.