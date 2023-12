A régi csarnokban is volt óra a falon, örömteli, hogy végre az új is „kap” egyet. Ha még egy kisebb posta is nyílna itt valamelyik bódéban, az lenne még igazán ideális. Mert akkor a vidékről érkezők mindent helyben el tudnának intézni. A mi falunkban sincs már postahivatal, a csekkekkel, levelekkel Pécsre szoktam jönni – ha az ügyintézést ugyanott lebonyolíthatnám, ahol a heti nagybevásárlást, azaz a vásárcsarnokban, az nagy könnyebbséget jelentene.

