„Sok csoda közt …az volt a legszebb, hogy 65 éven keresztül együtt maradhattunk, még ma is együtt lépkedhetünk és együtt muzsikálunk” – írja a jubileumi kiadványban Tillai Aurél Kossuth - és Liszt - díjas karnagy, érdemes művész, professor emeritus, Pécs város díszpolgára, aki Magyar Örökség díjas kórusával

ismét emlékezetes pillanatok teremtője volt.

A várakozással teli levegőben elsőként Kodály: Köszöntője csendült fel. 65 év! Megannyi mű! Micsoda repertoár! Melyikre essen a választás, hogy méltón reprezentálja az út fontos állomásait? Hogy’ férhetne a szűk koncert – idő keretbe az a szellemi gazdagság, amit e kivételes kórus felhalmozott?

„Sok csoda közt” - C. Janequin madrigálja szólalt meg, mellyel 1958 -ban útjukra indultak, s a másik szívbéli Janequin – kórusmű, melyet a társkarnagy – barát, Dobos László fordított. Szászi János, az est házigazdája évtizedek óta közreműködője az együttes fellépéseinek. A kórus történetének eseményeit idézte fel egy – egy műsorszámot összekötve. A kívülálló bepillantást nyerhetett az együttes életébe, a hajdanvolt énekesek újra átélhették a koncertek, utazások sokszínű élményeit.

Claudio Monteverdi: Cor mio mentre vi miro című madrigálja szólalt meg. E szerző több szempontból is jelentős Tillai Aurél pályája során. Hiszen a kórus első lemezén is Monteverdi csodálatos egyházi zenéje szerepelt.

A muzsikát tiszteletteljes, bensőséges percek szakították meg: elsőként Pécs városa nevében Zag Gábor alpolgármester köszöntötte Tillai Aurélt és a 65 éves Pécsi Kamarakórust, majd Prof. Dr. Lénárd László Széchenyi -díjas neurobiológus, rector emeritus, Pécs város díszpolgára baráti szavakkal méltatta az ünnepelteket. A kórus otthona, a Civil Közösségek Háza nevében a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető elnöke, Vincze Csilla Anna, egykori kórustag idézte fel örökérvényű emlékeit és köszöntötte szeretettel és tisztelettel a kórust és karnagyát.

Megható volt, amikor elkezdődött Henrich Schütz: Pater noster – Mi Atyánk-ja. A közönség soraiban ülő régi kórustagok még a levegőt is együtt vették a színpadon állókkal. A romantikus szerzők között F. Mendelssohn – Bartholdy kórusművei az utóbbi évtizedekben kerültek a kamarakórus repertoárjába. A N. Lenau versére komponált Herbstlied az együttes tolmácsolásában betekintést engedett a költemény legmélyebb rétegeibe is.

G. Rossini Stabat Matere fontos helyet foglal el a kórus életében. A megrázó erejű zárótételt hallottuk: Quando corpus morietur. A szünet előtt az ünnepeltek repertoárjának egyik emblematikus darabja szólalt meg.