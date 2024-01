Erre már egy kicsit erélyesebben reagáltam, mondtam, hogy nekem nem időpontra, hanem szakorvosi ellátásra van szükségem, megismételve, hogy akut fájdalomról van szó. Hosszas csend következett, majd a hölgy megkérdezte, hogy mikori a fájdalom, majd közölte, hogy akkor zárás előtt még tudnak fogadni a rendelőben. A beszélgetést követően elgondolkodtam: a recepciós mi alapján döntheti el, hogy egy betegnek azonnali ellátásra van-e szüksége, vagy ráér még a gyógykezelés?!

Gondolom, nem szakorvos ül a recepciós pultban!

Eszembe jutott egy korábbi, hasonló eset is: novemberben árpa volt a szememen, ami, mint utólag kiderült, eléggé sürgős esetnek számít. Akkor a szemészetre telefonáltam, és ott is „lerázott” a recepciós, mondván, hogy csak egy hónap múlva van időpont. Januárban el is mentem a kapott időpontban, az orvos pedig kérdőre vont, hogy miért nem jöttem korábban. Mondtam, hogy a recepciósnál tovább sajnos nem jutottam. Az orvos megdöbbent, és felvilágosított, hogy az árpa a látást is veszélyeztetheti, nem szabad várni vele.

Felteszem a kérdést: az orvosok vajon tudják, mi zajlik a recepción? Gyakorlatilag ott döntenek arról, hogy mi a sürgős eset, és mi nem az. Mégis, mi alapján?!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.