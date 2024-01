Nagyvárosokban ez egyáltalán nem ritka jelenség. Az adott település feladata, hogy reagáljon az igényre. Gondolom, hogy a gördeszkások se gondolják azt, hogy a Széchenyi tér a legideálisabb helyszín számukra. Ahogy jogosak is rájuk a panaszok, hiszen a térre, a környező kerthelyiségekbe nem lehet kiülni, nyugodtan beszélgetni, a gördeszka kerekei okozta, puskaropogás szerű hangok miatt. De akkor mégis, hova menjenek a fiatalok? Tüskésréten van már pumpapálya, egy skateparkot például ott is ki lehetne alakítani. És akkor nem kellene attól se tartani, hogy a térburkolatot tönkreteszik a gördeszkákkal. Ha más városokban meg tudják oldani, talán Pécsnek is sikerülne!

