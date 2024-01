Értem én, hogy a Széchenyi tér és a Kossuth tér közti lejtő kiválóan alkalmas a gyorsulásra, de azt is figyelembe kellene talán venni, hogy ott gyalogosok jönnek-mennek. Ha egy kisgyereknek olyan sebességgel, mint amit én akkor ott tapasztaltam, nekimegy valaki, annak nagyon komoly baleset lehet a vége. A Széchenyi teret se kellene göriparkként használni. Talán még nem késő, hogy ha tavaszig nem is, de legalább nyárig valamiféle szigorítást vezessen be az önkormányzat.

