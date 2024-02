A Pécsett élő kutyák száma egyre emelkedik, és ezzel együtt a kutyasétáltatás, illetve az egyéb, ebtartókra vonatkozó szabályok betartása terén egyre lazul a fegyelem. A napokban a Széchenyi tér alján szaladgált egy kistermetű kutya, a járókelők közül többen is azt hitték - köztük én is -, hogy nincs gazdája. Legalábbis nincs ott a helyszínen - én például biztos voltam benne, hogy a kutya elszökött otthonról, mert ápolt kis állat volt, nyakörvvel, de senki nem volt, aki rendre utasítsa. Mikor a kutya odaszaladt egy kisgyerekhez, aki ettől rettenetesen megijedt, akkor hívta vissza a fiatalember az állatot, aki hosszas unszolásra végül szót is fogadott neki. Hangsúlyozom: mindez a belváros kellős közepén történt, pár méterre attól a helytől, ahol az ebtartásra vonatkozó szabályokat egyébként annak idején meghozták. Ha Pécs főterén ezt meg meri tenni valaki, mert nem tart semmilyen retorziótól, akkor el tudom képzelni, hogy mi lehet a város olyan területein, ahol szinte semmi esély arra, hogy a közterület-felügyelők megjelenjenek.

A póráz nélküli kutyasétáltatás veszélyes: ha az állat nem kellőképpen fegyelmezett, bármikor elszaladhat például egy macska után, és ha az útja az autók közt vezet, akkor akár el is üthetik.

Erre a felelőtlen gazdák nem gondolnak? Ha már másokra nincsenek tekintettel, legalább a saját kedvencük biztonságát óvják, azaz tegyék pórázra a kutyát. A közterület-felügyelőktől pedig sokkal gyakoribb ellenőrzést, és adott esetben bírságok kiszabását várnánk. Ha egyszer egy gazdát megbüntetnek, lehet, hogy többé nem mer kockáztatni. Ki kellene próbálni. Mert a figyelmeztetésnek semmilyen visszatartó ereje nincs. Értelmetlen.

