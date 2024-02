Rendszeresen utazom Pécs és Budapest között vonattal. Az utóbbi időben feltűnt, hogy az InterCity-n nem a modernebbnek számító IC kocsik közlekednek, hanem a hagyományos berendezésű vagonok. Pontosabban van ilyen is olyan is - a vasárnap késő délután Pécsről Budapestre induló IC esetében például nagyjából fele-fele arányban. Igaz, hogy pótjegyet nem kell vásárolni akkor, ha csak a régi típusú kocsikban van hely, de ez nem jelent vigaszt. Ha valaki nem vásárolja meg időben a vonatjegyét, hiába fizetné ki a pótjegyet is, nem biztos, hogy kap helyet a komfortosabb kocsikban. Külön érdekesség, hogy az ország egyéb pontjain lakó ismerőseimnél rákérdeztem, ők is tapasztalnak -e hasonló komfortfokozat csökkenést az IC-ken, de úgy tűnik, csak a pécsi vonalon vannak ilyen mostoha körülmények. Mi lehet az ok?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.