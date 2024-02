Rákérdeztem: az Elszámolóház azzal indokolta a késést, hogy nem kapják meg időben a számlák kiállításához szükséges adatokat. Így nem csoda, ha majd azt olvassuk az újságban, hogy milyen sokan fizetik késedelmesen az önkormányzati lakások után a bérleti díjat. Ami ránk nézve szégyen, pedig inkább az önkormányzatnak kellene szégyellnie magát. Hisz hiába akarunk mi időben fizetni, csekk híján ezt nem tudjuk megtenni.

A postás amúgy azt javasolta, hogy minden alkalommal tegyem el a borítékot, amiben az Elszámolóháztól a számlát kapom, mert azon szerepel a feladás dátuma, így ha szükséges, be tudom bizonyítani, hogy mi a késedelem oka. Már arra is gondoltam, hogy felhívom a polgármestert, és megkérem, sétáljon már át a pénzügyesekhez, és kérdezze meg, miért nem biztosítják a feltételeit annak, hogy a lakbéreket időben be tudjuk fizetni.

