Egy csekket szerettem volna befizetni a pécsi főpostán a minap. Csaknem fél órányi várakozás után azonban sarkon fordultam. Sokan voltak az ügyféltérben, köztük sokan háborogtak is a hosszúra nyúló várakozási idő miatt. Mert volt, aki már 45 perce figyelte árgus szemekkel, hogy végre a sorszáma megjelenjen a kijelzőn akkor, amikor én a fél órányi várakozást feladtam. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy csak a csekkek befizetése haladt csigatempóban. Ahogy az ügyintézők ügyfelekkel folytatott beszélgetésből ki lehetett venni, elsősorban biztosítások kötésével voltak elfoglalva a pultoknál. Minden bizonnyal a lakásbiztosítások véghajrája miatt, hiszen a kampány márciusban véget ér, azaz addig van lehetőség váltani biztosítót függetlenül attól, hogy a rendes felmondási időszak mikorra esik - a posta is hirdette ajánlatait, a kézbesítőkön keresztül is. Sejthették előre, hogy márciusban a szokásosnál több lakásbiztosítást kötnek majd a postán. Az általam tapasztaltak szerint mégse sikerült felkészülniük a dömpingre. Az pedig, hogy emiatt azok az ügyfelek, akik csak a csekkjeiket szeretnék befizetni, hátrányba kerülnek, felháborító. Miféle szolgáltatás az ilyen?

