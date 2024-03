Több dolog is eszembe jutott az elcsípett mondatok hallatán. Egyrészt az, hogy az egykori Nádor hasznosítására a bezárása óta hány és hány tulajdonosi és városi ötlet volt már. Talán többen emlékeznek arra, hogy volt már kész költségvetés, sőt részben forrás is a szálloda felújítására. Másrészt pedig az, hogy nem kell messzire menni, hogy másik hasonlóan sanyarú sorsú pécsi épületet lássunk, hiszen a tér és a Király utca találkozásánál ott áll kiürítve a Nick-udvart is magába foglaló három tagú épületegyüttes, ami valamikor még Zsolnay Vilmos kezdeményezére épült és sokáig több funkcióval szolgálta a pécsieket.

Elfogadhatatlannak tartom, hogy ennyi idő távlatában nincs egy versenyképes, fenntartható koncepció és konstrukció ezeknek az épületeknek a megtöltésére, újrahasznosítására.

